Ligue 1, Ligue 2 : la date de reprise de la saison prochaine est déjà connue !

Le bureau de la LFP aurait déjà tranché en vue de la saison prochaine. Les championnats de L1 et de L2 débuteraient le week-end du 23 août.

C’est une information signée l’Equipe : le bureau de la Ligue de football professionnel veut que la saison 2020-2021, en L1 et en L2, débute à la fin de la troisième semaine d’août. Le samedi 22 août pour la Ligue 2 et le dimanche 23 août pour la Ligue 1. Mais la situation sanitaire liée au coronavirus et l’UEFA pourraient changer la donne.

En effet, on a tout de même du mal à comprendre une telle mesure, et surtout une telle date, alors que l’épidémie du coronavirus n’est pas freinée et qu’il est impossible, toujours, de trouver une date pour reprendre…la saison actuelle.

Toujours selon le quotidien sportif, et dans le schéma imaginé par la LFP, la saison actuelle pourrait s’achever le 17 juillet pour la Ligue 2 et le 25 juillet pour la Ligue 1.

A suivre…

