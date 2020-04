Ligue 1, Ligue 2 : la ministre des Sports évoque la possibilité d’une saison blanche

true

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, est prête à étudier toutes les propositions du football français mais a rappelé plusieurs évidences.

Après avoir parlé dans L’Equipe, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a accordé une interview à Eurosport, qui sera diffusée à 19h. Mais de premiers extraits ont filtré. L’ancien nageuse y évoque les tensions entre présidents de clubs concernant la suite des événements, une fois que le confinement sera levé.

« Ce qui est certain, c’est que le sport ne sera pas prioritaire, il n’est pas prioritaire dans notre société. Plus on aura de scénarii, plus on saura lequel choisir. Évidemment une reprise à la mi-juin est le scénario optimum mais il y en a d’autres. Celui d’une reprise en septembre des championnats, voire d’une saison blanche cette année pour pouvoir reprendre au mieux la saison prochaine. Tous les événements qui pourront reprendre se feront de toute façon à huis clos ou avec des restrictions très strictes. »

Quelle que soit la décision qui sera prise, il y aura donc beaucoup de déçus. Les supporters si les championnats vont au bout en juin-juillet car ils ne pourront aller au stade, des présidents de clubs si la saison s’arrête ou est décrétée blanche, les joueurs qui ne sont pas spécialement chauds pour reprendre tant que la pandémie n’est pas jugulée…