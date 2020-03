Ligue 1, Ligue 2 : la saison prochaine à 48 journées ?

true

Alain Giresse a proposé de reprogrammer en début de saison prochaine les dix journées restant à disputer et d’enchaîner dans la foulée sur les 38 journées de l’exercice 2020-2021 !

Les solutions affluent pour tenter de trouver un dénouement à la saison en cours. En raison du coronavirus, le championnat est bloqué et personne ne sait quand il reprendra ses droits. « Si le Championnat ne repartait pas, on pourrait le bloquer avec le classement actuel et repartir la saison prochaine avec les mêmes positions », a expliqué Alain Giresse dans des propos relayés par L’Équipe.

« On redémarre la saison avec les dix matches et, ensuite, on enchaîne avec le nouveau Championnat, en utilisant les dates de la Coupe de la Ligue, qui a déjà été abandonnée », a ajouté l’ancien coach du Toulouse FC. Il y aurait donc une saison de « 48 rencontres » à disputer par club en 2020-2021.

💬 »Ne pas avoir de date de retour ? La plus grosse problématique ! » Cyril Moine, préparateur physique du @FCNantes et de @equipedefrance, s’est confié à @TheoDouet sur les conséquences du confinement sur les joueurs de foot professionnels et les difficultés à affronter pic.twitter.com/cYNTqPzmPq — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 24, 2020

Ce calendrier éventuel est confronté à un problème de taille. « C’est vrai, il y a évidemment le problème des Coupes d’Europe. C’est pour cette raison que je dis : arriver à tout combiner ça fait beaucoup, a-t-il souligné. La situation idéale n’existera pas. Les Championnats qui se termineront d’ici fin juin, je n’y crois pas. Moi, je donne une idée, c’est un balbutiement d’idée sans avoir tous les éléments. »