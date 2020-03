Ligue 1, Ligue 2 : la solution miracle de Daniel Riolo pour finir la saison

true

Daniel Riolo pense que la saison doit se terminer coûte que coûte pour éviter une crise sans précédent sur les clubs français. Jouer à huis-clos pourrait être sa solution.

L’idée d’abord farfelue de saison blanche émise par Jean-Michel Aulas à l’OL commence à ne plus faire rire personne. Mardi, cette hypothèse a même trouvé un écho chee un joueur de Liguie 1, Thomas Monconduit (SC Amiens), qui a peur pour sa santé en cas de reprise anticipée.

Daniel Riolo a proposé une alternative à la saison blanche d’Aulas même si celle-ci semble plus risquée à mettre en place au niveau sanitaire : jouer tous les matches restants de la saison en cours à huis-clos !

« La situation est déjà tellement compliquée et tendue. Je veux bien entendre tout ce qu’on veut sur les matches à huis-clos, on est tous d’accord là-dessus… mais il faut être pragmatique, a commenté Riolo sur les ondes de RMC. Puisque tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut finir la saison en cours de Ligue 1, et bien finissons la saison même à huis clos, même dans des conditions terribles avec des matches rapprochés et même si ça déborde sur juillet. Faire quelque chose de plus compliqué, qui irait au delà de juillet et qui ne serait pas suivi par les autres pays, sachant que les calendriers doivent être organisés pour les matches internationaux, l’Euro 2021, les coupes d’Europe… ce serait ajouter des complications aux complications. Il faut s’asseoir sur notre confort habituel de football. »