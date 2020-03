Ligue 1, Ligue 2 : l’UEFA favorable à la suspension du championnat ?

true

L’UEFA doit normalement annoncer aujourd’hui le report d’un an de l’Euro et l’arrêt momentané de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. L’idée est de décaler d’un an le Championnat d’Europe des nations (12 juin-12 juillet 2020), afin de se donner le temps de pouvoir mener à leur terme la Ligue des champions et la Ligue Europa sans être bloqué par le calendrier. L’avantage serait surtout de boucler les championnats nationaux avant ou pendant l’été.

Cette option est privilégiée par de nombreux clubs en France, ne serait-ce que par souci d’équité. En cas de non possibilité de terminer la saison domestique, le quotidien madrilène AS affirme que l’UEFA serait favorable à se baser sur les classements au moment de la suspension des compétitions. Le cas échéant, l’OL pourrait surtout faire valoir que RC Strasbourg-PSG (28e journée) ayant été reporté, il était cinquième au moment de la dernière journée complète et pourrait être qualifié pour la Ligue Europa.

#ÚLTIMAHORA 🚨 🏆 La Eurocopa se jugaría en 2021 🤝 El acuerdo se confirmaría en la cumbre que la UEFA debe celebrar este martes y en el que el Barça participará por vídeoconferencia https://t.co/EiKskjKhWS — Diario SPORT (@sport) March 16, 2020

Le journal espagnol rappelle notamment le précédent du Partizan Belgrade, auquel l’UEFA avait donné le titre en 1999, parce qu’il était leader après 24 journées, au moment où l’occupation du pays par les forces de l’OTAN avait interrompu la compétition à la fin du mois de mars. Pour sûr, Jean-Michel Aulas l’aura aussi noté à l’OL…