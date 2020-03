Ligue 1, Ligue 2 : une réponse mercredi pour le Mercato et les fins de contrats ?

true

L’UEFA a convié ses 55 fédérations membres à une réunion en visioconférence demain mercredi pour évoquer ses différents travaux liés à la crise sanitaire due au coronavirus.

Le monde entier marche au ralenti. En France, le pays est durement touché par la pandémie de coronavirus. Cela fait deux semaines jour pour jour que le président Emmanuel Macron a placé la France en confinement généralisé. Par ricochet, l’économie est pratiquement à l’arrêt à quelques exceptions près.

Le monde du football est lui aussi affecté par cette crise sanitaire inédite. L’UEFA en a évidemment conscience et travaille en coulisses pour s’adapter à la situation. C’est dans cette logique que l’instance européenne a convié ses 55 fédérations membres à une réunion en visioconférence demain pour évoquer ses différents travaux les travaux sur la reprogrammation des compétitions actuellement suspendues.

L’Equipe convierte a Messi en el Che Guevarahttps://t.co/aaPf3cbE8e pic.twitter.com/ZhLifuUr2z — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) March 30, 2020

Ce meeting à distance, qui n’est pas le premier, doit permettre d’évoquer les « options qui se dégagent au sujet de la possible reprogrammation des matches », écrit l’UEFA dans un communiqué. Selon L’Équipe du jour, les discussions des différents acteurs devraient porter sur toutes les compétitions, de clubs et d’équipes nationales, ainsi que sur le marché des transferts et les contrats des joueurs. Autant dire que les débats devraient être nourris et durer dans le temps.