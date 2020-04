Ligue 1, Ligue 2 : une reprise anticipée et un nouveau calendrier fixé ?

true

Si la pandémie du coronavirus n’a pas encore atteint son pic en France, l’hypothèse d’une reprise anticipée des sports est évoquée en coulisses. Le football en fait partie.

Il ne faut surtout pas crier victoire trop vite. Non, la pandémie du coronavirus fait et fera encore des ravages en France. Le confinement est plus que jamais d’actualité, et plus il sera respecté par les citoyens, plus efficace sera l’éradication de la maladie.

Avec ce constat, les premiers effets positifs du confinement apparaissent déjà dans le pays. Au point que L’Équipe fait savoir que l’hypothèse d’une reprise des entraînements pourrait être étudiée en détails si un calendrier de sortie de crise se dessine un peu plus clairement. Par exemple, on pourrait partir sur un confinement sur le lieu d’entraînement de chaque club. « Si une telle mesure devait être mise en place, joueurs, staff, personnel médical, administratif, d’entretien et autres cuisiniers devraient être parfaitement identifiés et localisés, explique le quotidien sportif. On peut même imaginer qu’ils seraient tous testés avant de se réunir afin d’éviter un potentiel foyer de contagion. »

L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.🖤 pic.twitter.com/w9KyE45JMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

Selon des informations du Corriere della Sera – confirmées par Le Parisien – l’UEFA envisage d’annoncer ce mercredi que la date de clôture des compétitions domestiques et des Coupes nationales sera reportée (au moins) au 31 juillet. L’UEFA devrait bien exposer trois options pour la suite des événements. La première, qualifié de « très optimiste » prévoit un redémarrage mi-mai. Elle permettrait à tous les championnats nationaux, Coupes nationales et Coupes européennes ainsi que les matches internationaux de se terminer au 30 juin. Cela impliquerait que les clubs reprennent leurs activités au plus vite. Le deuxième plan, jugé « un peu plus réaliste », tablerait sur une reprise des compétitions fin mai ou début juin. Et le troisième, enfin, avant l’été : le 21 juin.