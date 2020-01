LOSC – Mercato : Soumaré met un stop très ferme au Real Madrid ! 

true

Christophe Galtier sait être persuasif. L’entraîneur du LOSC compte sur l’ossature de son effectif pour la seconde moitié de la saison. L’intéressé est même allé parler aux joueurs potentiellement sur le départ en janvier et a reçu un retour attentif de leur part. C’est le cas pour Boubakary Soumaré. Annoncé partant cet hiver pour l’Angleterre (Chelsea, Manchester United) ou le Real Madrid, le milieu de 20 ans a fermé la porte ce lundi dans L’Équipe. Signer dans un club plus prestigieux oui, mais pas cet hiver.

« Ce n’est pas l’heure de partir »

« Cet hiver, je ne me vois pas partir. Je me sens bien ici. J’apprends, on a des objectifs élevés, comme la Ligue des champions. Un départ, ce n’est pas à l’ordre du jour. Je veux faire une saison pleine, oui, a-t-il expliqué. Je ne dis pas que je suis titulaire, mais la place que j’ai aujourd’hui, je suis allé la chercher avec mon travail, je l’ai gagnée. Je ne me vois pas partir sans avoir croqué dedans. Je me sens bien, mes coéquipiers m’aident. Ce n’est pas l’heure de partir. Je ne veux pas partir en ayant des regrets. »

« Le Real Madrid, c’est le haut de l’affiche »

Soumaré, en personne responsable, est allé faire part de son choix aux dirigeants du LOSC. « J’ai déjà discuté avec le coach. Je lui ai dit très clairement. J’ai une idée très précise d’où je veux aller dans ma carrière. Je sais aujourd’hui où j’en suis. Et cela me convient, a-t-il poursuivi. Le Real Madrid, c’est le haut de l’affiche. Mais je ne sais pas si je devrai passer par une étape avant, tout simplement parce que je ne suis pas dans l’optique de partir. Je me concentre sur le LOSC et les Espoirs. Aujourd’hui, ce que j’ai en tête, c’est le LOSC, les Espoirs et les JO. »