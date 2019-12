LOSC, Stade Rennais – Mercato : Soumaré et Camavinga en stand-by au Real Madrid ? 

true

Dans les plans du Real Madrid, Boubakary Soumaré (LOSC, 20 ans) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) pourraient être doublés par Fabian Ruiz (Naples, 23 ans).

Le Real Madrid prépare son mercato d’été 2020. Alors que le prêt de Martin Odegaard à la Real Sociedad prendra fin en juin 2020, et que Zinédine Zidane compte sur lui, la Casa Blanca a d’autres dossiers en vue. En particulier au milieu de terrain.

📰 Aquí tenéis nuestra portada de mañana, viernes 27 de diciembre

🗞 ACELERÓN POR FABIÁN pic.twitter.com/pKJsXbCAR2 — Diario AS (@diarioas) December 26, 2019

Zidane cherche ainsi un milieu de projection capable de remplacer sur le long terme Toni Kroos, Casemiro ou Luka Modric. Plusieurs joueurs ont été ciblés, dont Boubakary Soumaré (LOSC, 20 ans) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans). Un autre milieu axial semble avoir néanmoins la priorité du Real Madrid en juin 2020 : Fabian Ruiz (23 ans).

Fabian Ruiz, plan A de Zidane pour 2020

Le milieu espagnol, apprécié aussi par le FC Barcelone, serait le plan A de Zidane dans ce secteur de jeu. Selon AS, le joueur de Naples le sait et aurait fait savoir aux dirigeants merengue que le Real Madrid était aussi sa destination privilégiée en cas de départ en 2020. Sa prolongation en stand-by, les discussions auraient donc déjà commencé entre les deux parties. Chose différente pour Soumaré et Camavinga, dossiers qui n’ont pas dépassé le stade de la prise d’informations.