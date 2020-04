OL : Lopes tue le temps en compagnie de CR7 et Messi

true

Anthony Lopes (29 ans), gardien de l’OL, ne décompresse pas vraiment en période de confinement imposée par la pandémie du coronavirus.

Memphis Depay se plait à donner de ses nouvelles régulières depuis sa grave blessure au genou survenue fin 2019. L’attaquant néerlandais de l’OL a été rejoint dans sa nouvelle lubie par la plupart de ses coéquipiers, période de confinement oblige.

Après Jeff Reine-Adélaïde, Maxwel Cornet et Thiago Mendes ont aussi dévoilé une partie de leur travail quotidien sur les réseaux sociaux. Le dernier Lyonnais à se joindre à ce train d’enfer se nomme Anthony Lopes.

Le gardien portugais de l’OL sue à grosses gouttes, confiné qu’il est comme tous les citoyens français. Le joueur de 27 ans a un avantage sur ses autres coéquipiers : il peut tuer le temps en compagnie de son compatriote adoré Cristiano Ronaldo et de l’attaquant argentin du FC Barcelone Lionel Messi. Tous deux accrochés au mur non loin du tapis de course de Lopes.