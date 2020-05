OL, LOSC, OM, PSG : Jérôme Rothen cartonne les présidents de clubs

true

Les polémiques sans fin des présidents de L1 et de L2 ont fini par lasser Jérôme Rothen, qui demande l’union sacrée pour la suite des opérations.

L’Etat puis la LFP ont officialisé la fin de la saison 2019/20. Mais les polémiques, elles, ne cessent pas, bien au contraire. A tel point qu’elles finissent par lasser Jérôme Rothen. Sur RMC, l’ancien international a critiqué les présidents de L1 et de L2, qui ne cessent de se tirer dans les pattes.

« Ça me met hors de moi. C’est une déferlante depuis 6-8 semaines. On a entendu tout et son contraire. Il faut avoir un peu de décence, de solidarité et d’humanité. Plein de choses me choquent. Les présidents demandent aux joueurs de baisser leurs salaires, mais ils ne montrent pas l’exemple. »

📽 @tonyparker, président de @LDLCASVEL était l’invité d’#OLNS ce vendredi ! 💪 Il a donné ses ambitions comme le fait que « l’OL soit une marque reconnue à l’international » 🔴🔵 L’intégralité 👉 https://t.co/dDABKTJ5e5 pic.twitter.com/mNVefVXgeh — Olympique Lyonnais (@OL) May 2, 2020

« Il faut avoir plus de recul. Arrêtez de parler d’économie. On accuse même le Premier Ministre d’avoir fait arrêter la Ligue 2 parce qu’il est havrais et qu’Ajaccio pouvait éventuellement monter… Il faut renvoyer une autre image. Si les présidents montrent l’exemple, les joueurs seront prêts à faire des efforts pour permettre à ceux qui sont dans l’ombre de garder leur emploi. Il faut arrêter de tout contester. Ce n’est pas facile de donner un classement qui arrange tout le monde. »