OL – Mercato : clash Ndombele – Mourinho, le PSG et le Barça à l’affût

Tanguy Ndombele (23 ans) ne souhaite plus évoluer sous les ordres de José Mourinho à Tottenham. Le PSG et le FC Barcelone ont eu vent du différend entre les deux hommes.



Le torchon continue de brûler entre José Mourinho et Tanguy Ndombele. Si l’entraîneur de Tottenham a récemment fait savoir qu’il était content des productions de l’ancien milieu de l’OL aux entraînements, il ne lui pas accordé du temps de jeu depuis la reprise en Premier League. L’international tricolore (23 ans) serait donc à bout et aurait clashé son coach ce lundi. L’Équipe assure qu’un départ de Ndombele revient plus que jamais d’actualité après cette prise de bec.

Deux clubs se sont positionnés très concrètement : le PSG et le FC Barcelone. Le club catalan avait ciblé le Français à sa période lyonnaise (2017-2019) et n’a jamais perdu le contact avec son entourage. Ces dernières semaines, les échanges se sont multipliés. Le Barça, proche également d’accueillir Miralem Pjanic, veut encore plus densifier son entrejeu. Des négociations sont en cours avec Tottenham. Daniel Lévy, qui serait prêt à trouver une solution. Face aux manques de liquidités du club catalan, l’idée d’un prêt avec une option d’achat automatique a été évoquée, sur deux ans.

Tuchel doit encore convaincre Leonardo pour Ndombele

Le quotidien sportif nous informe que le PSG est l’autre club qui suit Ndombele. Le dossier plait particulièrement à Thomas Tuchel, marqué par les performances de l’intéressé à son époque lyonnaise et qui pousse de manière intense. Il peut s’appuyer sur sa proximité avec l’entourage du joueur, avec lequel les échanges sont réguliers. Là encore, la solution d’un prêt avec option d’achat obligatoire serait privilégiée. « Originaire d’Épinay-sous-Sénart, le milieu des Spurs n’avait pas été insensible à l’approche parisienne en 2019, peut-on lire dans L’Équipe. Sa proximité avec son coéquipier en Bleus, Kylian Mbappé, est également un atout. Mais pour Tuchel, il faudra désormais totalement convaincre Leonardo. »