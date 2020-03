OL – Mercato : le Barça relance la piste Ndombele auprès de Messi

true

Dans les petits papiers du FC Barcelone la saison dernière, le milieu de Tottenham Tanguy Ndombele (23 ans) est une piste relancée au mercato estival.

Les coups de gueule de José Mouronho sur Tanguy Ndombele sont devenues monnaie courante à Tottenham. Depuis qu’il a pris la succession de Mauricio Pochettino à la tête des Spurs, « The Special One » ne comprend pas pourquoi l’ancien milieu de terrain de l’OL est sans cesse sur le flanc.

Et quand il joue, l’ancien coach du Real Madrid aimerait qu’il muscle plus son jeu. C’est pourtant l’une des qualités que l’international tricolore avait su développer à l’OL la saison dernière. Le FC Barcelone l’avait bien remarqué et le suivait à la trace avant de lâcher prise devant l’intérêt de Tottenham.

Cet été, le club catalan pourrait revenir à la charge. Si débourser un chèque rondelet s’annonce compliqué en ces temps de crise, Mundo Deportivo assure que le Barça a relancé la piste menant à Ndombele. « À la recherche d’un milieu physique et polyvalent, le Barça a réactivé l(option Ndombele, explique le journal catalan dans son édition du jour. L’autre piste mène à Fabian Ruiz, mais son prix est très élevé. »