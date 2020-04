OL : Parker se voit déjà succéder à Aulas… et rattraper le PSG !

true

Invité à succéder à Jean-Michel Aulas à la présidence de l’OL, Tony Parker verrait cette prestigieuse opportunité d’un très bon œil.

Joueur historique de la NBA des 15 dernières années, Tony Parker a appris à saisir toutes les balles au bond. Celle envoyée ces derniers temps par Jean-Michel Aulas quant à sa succession à la présidence de l’OL n’a pas été ratée. L’ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs a ainsi répondu à l’actuel patron des Gones et semble ouvert devant cette perspective.

« Pour moi, c’est un honneur d’être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là. Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a derrière. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre. Mais si un jour, il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas », a expliqué TP dans les colonnes de So Foot.

Parke titille déjà le PSG

L’ancien compagnon d’Eva Longoria se voit même capable de combler le fossé creusé par le PSG en France ! « Ce que Jean-Michel a mis en place est unique. Quand il aura eu le remboursement de tous les investissements, j’allais dire ‘on’ mais le club pourra réinvestir encore plus dans le sportif. Ce serait incroyable pour lui de terminer avec un titre européen ou un autre titre de champion de France, a-t-il poursuivi. L’écart avec le PSG ? Il est conséquent, c’est certain. Mais ce qui fait la beauté du sport, c’est que tout est possible. Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner. »