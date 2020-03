OM, FC Nantes, Stade de Reims – Mercato : le prix à payer pour Grbic

true

Intéressés par Adrian Grbic (Clermont, 23 ans), l’OM, le FC Nantes et le Stade de Reims pourraient voir son prix flamber avant l’ouverture du prochain mercato d’été.

C’est au moment où Dario Benedetto a retrouvé le chemin de la lumière qu’un nouvel attaquant est annoncé à l’OM. Lundi, le quotidien belge Le Soir a assuré que les dirigeants marseillais seraient intéressés par un retour de Michy Batshuayi (26 ans). Le buteur de Chelsea n’est pourtant pas l’attaquant le seul sur la liste d’Andoni Zubizarreta.

Ca va dépendre de la concurrence et de sa fin de saison mais minimum 6M€. Il avait déjà eu des offres cet hiver. — Yo.Z (@YohZe) March 2, 2020

Selon les dernières indiscrétions, le club phocéen serait intéressé par le profil d’Adrian Grbic (23 ans). « Tant que Benedetto est là, pas de Michy, a glissé YohZe sur son compte Twitter. Surtout que AVB aime les attaquants qui participent activement au jeu, ce qui n’est pas vraiment le profil de Michy. Pour le coup la question ne se pose pas. C’est plus vendeur de dire Michy à l’OM que Grbic qui est régulièrement supervisé. » L’insider, bien informé sur les transferts, a déjà fait savoir que l’athlétique autrichien de Clermont était pisté par le FC Nantes et le Stade de Reims au mercato hivernal.

Pas moins de 6 M€ pour Grbic ?

Jean-Pierre Caillot avait notamment été refroidi par les ardeurs de Clermont, qui fait monter les enchères pour son buteur. Disciple de son idole Cristiano Ronaldo, Grbic a claqué 16 buts et délivré 4 passes décisives en 23 matches de L2 et pourrait faire monter sa cote avant le mercato estival. « Son prix va dépendre de la concurrence et de sa fin de saison mais minimum 6M€. Il avait déjà eu des offres cet hiver », analyse YohZe. Ce tarif semble dans les clous des trois clubs intéressés.