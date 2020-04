OM, PSG – Mercato : Gonzalez veut voir Mbappé déguerpir au Real Madrid !

true

Alvaro Gonzalez (30 ans), défenseur central de l’OM, souhaite ardemment que Kylian Mbappé signe au Real Madrid pour laisser le PSG orphelin de son talent.

La presse espagnole trouve toujours un moyen de parler de l’avenir de Kylian Mbappé. Quand elle n’en fait pas ses gros titres du jour, celle-ci interroge des interlocuteurs crédibles pour évoquer l’attaquant star du PSG. C’est le cas d’Alvaro Gonzalez ce lundi.

Interrogé au micro de la Cadena Cope, le défenseur central de l’OM a évoqué le futur du champion du monde. Et il a clairement demandé aux dirigeants du Real Madrid d’accélérer le pas pour son transfert à la Maison Blanche, histoire de laisser le PSG orphelin de lui le plus tôt possible !

« S’ils le prennent, c’est tant mieux pour nous »

« Marseille et le PSG sont un peu comme Madrid et le Barça ici. Il est vrai qu’en France, Mbappé est toujours lié au Real Madrid. S’ils le prennent, c’est tant mieux pour nous », a lâché Gonzalez dans un sourire. Le stoppeur de l’OM devrait être déçu puisque le Real Madrid aurait fait une croix sur le buteur du PSG pour cet été.