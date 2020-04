OM, Real Madrid : Germain répond aux louanges de Benzema

true

Défendu par Karim Benzema devant les critiques, Valère Germain (29 ans) a tenu à remercier l’attaquant du Real Madrid (32 ans) depuis son lieu de confinement.

La crise sanitaire fait aussi ressortir ce qui a de plus humain chez certains. C’est le cas de Karim Benzema, qui, avant de baver sur Olivier Giroud, n’avait pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait de Valère Germain malgré les critiques émises à son sujet à l’OM.

« Je vais t’expliquer pourquoi tu penses qu’il est nul alors qu’il est pas nul, avait répondu l’attaquant du Real Madrid à l’influenceur Mohamed Henni. À Marseille, il a beaucoup de pression, et il y a des joueurs qui peuvent, et qui peuvent pas avec la pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien? A Marseille, il a bien commencé mais après il a fait un ou deux matchs moyens et il a été terminé. Valère Germain, si tu m’entends, si t’as regardé cette vidéo, moi je sais que t’es un bon joueur. »

Invité sur les ondes de RMC Sport, l’attaquant de l’OM a répondu à Benzema. « C’est plus intéressant d’écouter des critiques quand elles viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football. Que ce soit des anciens, des entraîneurs ou des personnes qui sont vraiment passionnées de football. Que ce soit un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir, c’est sûr », a glissé Germain à la radio sportive. On attend désormais la réponse de Giroud…