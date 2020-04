PSG, FC Barcelone : Mbappé et Messi ont déjà joué à l’ASSE

true

Jean-Louis Zanon (59 ans) assure que l’ASSE possédait à son époque des cracks qui ont enfanté Kylian Mbappé (PSG) et Lionel Messi (FC Barcelone).

Sans trop se tromper, on peut imaginer que Lionel Messi et Kylian Mbappé font partie des 5 actuels meilleurs joueurs du monde. Les stars respectives du FC Barcelone et du PSG, toujours en course en Ligue des champions, occupent également la tête du championnat espagnol et français.

Individuellement, si la saison reprend son cours, il est aussi permis de penser qu’ils se battront pour le Soulier d’or, comme ce fut le cas l’année dernière. Pendant ce temps, l’ASSE vit des heures plus sombres. Aux portes de la relégation avant le confinement imposé par la crise sanitaire, les Verts s’inquiètent des retombées de cette dernière sur l’économie.

Rep et Paganelli, deux cracks passés par l’ASSE

Pourtant, le club ligérien avait à une certaine époque deux cracks qui ont pavé la voie aux deux phénomènes Mbappé et Messi. Foi de Jean-Louis Zanon (59 ans), qui a côtoyé les meilleurs à l’ASSE. « Johnny Rep. Quand il voulait, c’était un génie. Par contre, quand il ne voulait pas… Je n’oublie pas Laurent Roussey – doté d’un talent exceptionnel, c’était le Mbappé d’aujourd’hui – et Laurent Paganelli. Dans les petits espaces, c’était Messi », explique dans L’Équipe l’ancien milieu de l’ASSE (1977-1984). Ce dernier est aujourd’hui auto-entrepreneur et reste aussi un fervent admirateur de son chouchou Michel Platini.