PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar n’est plus aussi pressé de rejoindre Messi

Neymar (27 ans), qui brille de nouveau sous le maillot du PSG, veut prendre le temps d’analyser toutes les offres devant lui avant le mercato d’été en 2020.

Neymar est aussi déroutant que ses dribbles. L’attaquant du PSG, qui a fait le forcing pour quitter la capitale cet été afin de rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone, veut désormais s’inscrire sur la durée à Paris !

« Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des champions. Et ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine », a-t-il confié ce mardi à France Football. Selon des proches de Neymar joints par L’Équipe, le Brésilien « se sent vraiment bien en ce moment » et il veut « attendre le printemps » pour se pencher sur la question de son avenir. Comme pour son compère Kylian Mbappé, le parcours des champions de France en Ligue des champions pourrait peser lourd dans la position du Brésilien.

Leonardo lance les discussions pour prolonger Neymar

Le Barça de Messi peut donc attendre puisqu’une éventuelle prolongation ne serait plus à exclure ! D’après Foot Mercato, Leonardo a amorcé des discussions avec l’entourage de Neymar à ce sujet, avec déjà plusieurs réunions entre les différentes parties. La dernière date de mercredi soir dans les travées du Parc des Princes lors de la victoire du PSG face à Galatasaray (5-0). Pini Zahavi, Neymar Senior et ainsi que plusieurs acteurs importants de ce dossier auraient échangé.