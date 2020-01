PSG, FC Barcelone : Neymar s’épanouit enfin loin de Messi

true

Le transfert du siècle n’a jamais été autant porteur. Après moult blessures et autres polémiques, Neymar (27 ans) semble enfin donner la pleine mesure de son immense talent au PSG. Il n’y avait qu’à le voir aussi radieux contre l’AS Monaco.

Impliqué sur les trois buts du PSG, avec un doublé à son actif, le Brésilien était dans tous les bons coups et a récolté la note méritée de 8 dans L’Équipe. Leader des 4 Fantastiques, Neymar est d’ailleurs l’un des dossiers du quotidien sportif ce mercredi.

Avant d’affronter de nouveau l’AS Monaco ce soir à Louis II (21h), en match en retard de la 15e journée de L1, les statistiques de la star du PSG sont ainsi passées au peigne fin. On peut rapidement s’apercevoir que Neymar est enfin épanoui loin de Lionel Messi, deux ans et demi après son transfert du FC Barcelone.

Neymar encore trop absent avec le PSG

En résumé, le joueur du PSG (27 ans) est plus décisif qu’au Barça. Il marque plus (un but/98 minutes contre 163 au FCB), il réalise plus de passes décisives (une assist/177 minutes contre 253 au FCB), et il touche plus de ballons par match (98,1 contre 82). Seule ombre au tableau : Neymar participe moins aux matches de son équipe (54% contre 84%). Le fossé est énorme, mais ça, on le savait déjà.