PSG : Guardiola envoie déjà bouler Paris et la Juve de CR7 !

La bombe atomique lâchée à Manchester pourrait faire quelques déflagrations. Vendredi, on a ainsi appris que City était exclu de toutes compétitions européennes pour ses manquements à l’égard du fait-play financier. Les conséquences pourraient donc être fâcheuses sur l’effectif et le staff technique en place.

Guardiola veut rester fidèle à City

Josep Guardiola pourrait toutefois passer entre les gouttes. Selon les informations de BILD, le technicien catalan ne pense par exemple pas à un retour en Allemagne. Le journal germanique ajoute qu’il ne serait pas non plus intéressé par des grands clubs comme le PSG, la Juventus Turin ou encore le FC Barcelone, où il a pourtant brillé sur le banc entre 2008 et 2012 après en avoir porté le maillot.

La décision du TAS attendue de pied ferme

Le fidèle Guardiola (49 ans) semble même décidé à aller au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2021 avec Manchester City. Pour l’heure, il attend de pied ferme la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) sur la sanction infligée à son club. Il n’est sans doute pas le seul dans ce cas de figure.