PSG – Mercato : 3 joueurs de la Juve en échange d’Icardi ?

La situation entre le PSG et Mauro Icardi se tend. Passé derrière Edinson Cavani lors des derniers matches, l’attaquant argentin pourrait-il rentrer en Italie au mercato estival ? C’est ce qu’avance Tuttosport ce samedi.

Le quotidien italien fait même sa Une du jour sur le sujet en assurant que Wanda Nara travaille en coulisses sur son retour de l’autre côté des Alpes. La compagne et agent d’Icardi est lassée de faire des allers-retours entre la France et l’Italie, où elle réside en compagnie de ses enfants. Cette dernière serait ainsi déjà en contact avec la direction de la Juventus Turin, qui serait prête à tout pour recruter l’Argentin qui appartient à l’Inter Milan. Le média transalpin explique ainsi que le PSG devrait s’offrir Icardi en déboursant les 70 millions d’euros de son option d’achat, pour ensuite négocier un transfert avec la Vieille Dame.

De Sciglio, Pjanic et Higuain dans la balance ?

La Juve aurait un plan bien établi pour s’offrir les services d’Icardi en incluant plusieurs joueurs afin de faire baisser le prix de la transaction finale. Les noms de Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic et Gonzalo Higuain sont cités par Tuttosport. De plus, les bonnes relations entre Leonardo et Fabio Paratici pourraient faciliter cette opération complexe.