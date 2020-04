PSG – Mercato : Cavani désormais entre la Juve et l’Inter ?

true

La Gazzetta dello Sport l’assure dans son édition du jour : Edinson Cavani a été offert à l’Inter Milan. L’attaquant du PSG pourrait décoincer le dossier Lautaro Martinez.

Lionel Messi (32 ans) a pris les choses en main. Désireux de recruter Lautaro Martinez au mercato, le capitaine du FC Barcelone aurait passé un coup de fil à son jeune compatriote pour le convaincre de quitter l’Inter Milan (22 ans) afin de le rejoindre en Catalogne.

« Lautaro rêve de signer au Barça, explique le journaliste du quotidien espagnol AS Eduardo Cornago. Même s’il garde publiquement le silence, l’Argentin confie aux siens qu’il aimerait partir le plus vite possible. Des sources proches nous ont raconté qu’il rêve du club catalan depuis un appel de Messi en mars dernier. Une discussion pleine d’émotion, lors de laquelle les deux hommes ont évoqué le Barça mais aussi leurs débuts en sélection argentine en 2018. »

« Cavani s’offre à l’Inter Milan »

Le désir de Messi de recruter Martinez pourrait trouver un coup de pouce du côté du PSG. Selon La Gazzetta dello Sport, Edinson Cavani (33 ans) a offert ses services à l’Inter Milan ! « Cavani s’offre à l’Inter Milan, un Matador à coût zéro grâce au PSG », se délecte le journal transalpin en rappelant que l’attaquant uruguayen sera libre en juillet et qu’il a déjà brillé en Italie à Palerme et Naples. Cavani à l’Inter Milan – en plus du cas Martinez – cela pourrait aussi dire que le dossier Mauro Icardi serait bouclé par le PSG. Trop beau pour être vrai, d’autant que la Juventus Turin serait aussi sur les rangs ?