PSG – Mercato : CR7 a joué un rôle dans la venue avortée de Dembélé

true

Le feuilleton Neymar n’est sans doute pas arrivé à son épilogue. L’attaquant du PSG va être attaqué de nouveau au mercato d’hiver, comme l’ont déjà laissé entendre Josep Maria Bartomeu (FC Barcelone) et Florentino Pérez (Real Madrid) ces derniers jours.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Le PSG sera-t-il alors prêt à faciliter le transfert de son prodige brésilien ? Si l’intéressé continue de privilégier le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait avoir encore une fois un rôle à jouer. Cet été, le champion du monde a refusé d’être échangé avec Neymar pour faciliter son arrivée à Paris. Cette décision, motivée par l’envie de grandir dans son club de cœur et aux côtés de Lionel Messi, peut aussi trouver son origine chez… Cristiano Ronaldo !

CR7 adoube Dembélé

Comme pour se dégager d’une actualité pressante et se fixer une direction, L’Équipe explique que l’entourage de Dembélé évoque régulièrement avec lui le Ballon d’Or et se raccroche à des propos confiés par Cristiano Ronaldo à Benatia. « Lorsque j’étais à la Juve, Cristiano m’avait dit que Mbappé, Neymar, Hazard et Ousmane seront les joueurs qui se battront pour le Ballon d’Or après lui et Messi », a raconté l’international marocain. Et ce n’est pas nécessairement sous le maillot du PSG que Dembélé pense pouvoir rêver de cette conquête.

Bastien Aubert