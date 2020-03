PSG – Mercato : Griezmann contre Neymar ? Leonardo dirait oui !

true

L’idée d’un éventuel échange entre Neymar (28 ans) et Antoine Griezmann (FC Barcelone, 29 ans) ne serait pas pour déplaire au directeur sportif du PSG Leonardo.

La presse catalane ne manque jamais de souffle. Même en pleine période de confinement et d’informations au compte-gouttes, SPORT réussit chaque jour à titrer sur le prochain mercato au FC Barcelone. Ce mercredi, par exemple, on apprend que pas moins de huit joueurs seront mis sur le marché des transferts pour combler les pertes liées au coronavirus Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Carles Aleña, Luis Neto et enfin Martin Braithwaite. Mundo Deportivo n’a pas non plus envie de se croiser les doigts en ces temps de disette.

Selon l’autre grand journal catalan, le Barça réfléchit à la meilleure solution pour recruter Neymar au PSG. Ainsi, une liste de joueurs a déjà été dressée dans un éventuel échange, comme ce fut le cas l’été dernier. Marc-André ter Stegen (si sa prolongation capote), Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann quiere seguir en el Barça, no tiene ninguna pretensión de abandonar el Camp Nou. Dicho esto, en el seno del PSG se valora cada día más la posibilidad de fichar al delantero barcelonista. Cada día tiene más adeptos en el club, empezando por Leonardo. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) March 24, 2020

A priori, la solution ne devrait pas plus emballer Leonardo cette année. Sauf qu’Antoine Griezmann n’était pas encore un joueur blaugrana l’été dernier. Et qu’un éventuel échange avec Neymar ne serait désormais pas pour lui déplaire ! « Antoine Griezmann veut rester au Barça, il n’a aucune intention de quitter le Camp Nou, assure le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar. Cela étant dit, au PSG on étudie chaque jour un peu plus la possibilité de recruter l’attaquant barcelonais. Il a chaque jour plus d’adeptes au club, à commencer par Leonardo. »