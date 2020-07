PSG – Mercato : Icardi n’aurait jamais dit oui à Cristiano Ronaldo !

true

Mauro Icardi (27 ans) sera encore un joueur du PSG la saison prochaine, grâce à l’entremise de Leonardo. La Juventus Turin de CR7 n’a pas eu son mot à dire.

Mauro Icardi (27 ans) remplacera bien Edinson Cavani dans les rangs du PSG. En sera-t-il de même dans le cœur des supporters ? Il est encore bien trop tôt pour le dire, mais l’attaquant argentin a fait un premier pas en leur direction en restant fidèle au club de la capitale cet été.

Alors que la Juventus Turin d’un certain Cristiano Ronaldo songeait à le rapatrier en Italie, Icardi et Wanda Nara ont donné plus de poids à l’option PSG grâce notamment à l’entremise de Leonardo. « Quand l’option d’achat est devenue une réelle opportunité, on en a discuté avec les dirigeants, avec Leonardo. On a évalué cette décision avec ma famille et on a décidé tous ensemble de rester. Leonardo m’a ensuite confirmé que l’option était levée. Ça a été facile de signer », a confié le buteur du PSG au Parisien.

« Dès mon arrivée d’Italie à Paris, ma décision était définitive »

En creux, on comprend en réalité qu’Icardi n’a même jamais vraiment soupesé les autres offres arrivant pour lui. Y compris celle de la Juve. « Dès mon arrivée d’Italie à Paris, ma décision était définitive. L’option d’achat ne pouvait se déclencher que cette saison. Mais, pour moi, tout était définitif depuis la saison passée, poursuit-il. Je me sens bien à Paris. Je rentre en Italie pendant les vacances et j’y ai passé le confinement avec ma famille. Je reste proche, à une heure d’avion à peine. Quand je veux rentrer, je peux rentrer. Et maintenant ma famille est entièrement installée à Paris. »