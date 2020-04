PSG – Mercato : la Juve fait déjà de la place pour Icardi

À quoi ressemblera l’avenir de Mauro Icardi ? La question peut se poser à l’heure où le PSG entendait activer son option d’achat avant la crise sanitaire liée au coronavirus. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale souhaiterait toujours conserver le joueur de 27 ans et a toutes les cartes en main pour mener à bien ce projet.

Et ce, malgré les intentions toujours intactes de la Juventus Turin de recruter Icardi. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport explique que la Vieille Dame entend proposer Miralem Pjanic et Alex Sandro comme monnaie d’échange, soit deux joueurs qui ont déjà intéressé le PSFG dans le passé.

Les dirigeants de la Juve ne s’arrêtent pas là. D’après Nicolo Schira, spécialiste des transferts, l’idée de se séparer de Gonzalo Higuain commence à prendre forme en haut lieu. L’attaquant argentin touche un salaire encombrant (7,5 M€ + bonus) et ne plus le payer pourrait permettre à Fabio Paratici de creuser les pistes Icardi… ou Gabriel Jesus (City). L’opération dégraissage ne s’annonce néanmoins pas simple.

La #Juventus valuta la cessione di Gonzalo #Higuain per liberare spazio salariale (stipendio da €7,5M + bonus) per un colpo in attacco (Paratici vorrebbe uno tra #Icardi e #GabrielJesus). Operazione non semplice visto che il Pipita pesa a bilancio €18M. #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2020