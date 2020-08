PSG – Mercato : l’avenir de Mbappé et Suarez ou la rencontre Pirlo – CR7 font la Une

true

La presse espagnole du jour évoque le grand ménage de Ronald Koeman au FC Barcelone, avec Luis Suarez comme première victime. Le PSG fait aussi parler.

Monsieur propre. C’est le surnom que mériterait presque Ronald Koeman depuis son arrivée au FC Barcelone. Intronisé la semaine dernière, le technicien néerlandais veut entreprendre un grand ménage au sein de l’effectif blaugrana et a déjà montré la porte de sortie à Luis Suarez, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic et Arturo Vidal.

La presse espagnole du jour se focalise sur cet état de fait et assure que la grande lessive est encore loin d’être terminée. « Koeman ne les veut pas », ou encore « Le grand ménage du Barça », sont en couverture de Mundo Deportivo et Marca. De son côté, AS se focalise sur le cas Luis Suarez et tente de savoir où il pourrait rebondir cette saison. Le PSG, l’Ajax Amsterdam et la Juventus Turin sont attentifs à sa situation.

Le quotidien madrilène s’interroge aussi sur les cas Neymar et Kylian Mbappé. Tout comme MD, qui fait savoir que le Real Madrid est toujours attentif à la situation du champion du monde après sa finale ratée en Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). « Le Real Madrid reste confiant pour mener à bien son transfert à l’été 2021, confie le quotidien catalan. Doha reste pourtant ferme car il veut absolument que Mbappé soit encore un joueur du PSG à la Coupe du monde 2022 au Qatar. »

La portada de As dedicada a @LuisSuarez9 https://t.co/Hbm3Rnw39D — Daniel De Leon (@delaion2511) August 25, 2020

En Italie, La Gazzetta dello Sport revient sur les prmeiers pas d’Andrea Pirlo à l’entraînement de la Juventus Turin. Le journal italien explique que le nouveau coach de la Vieille Dame a eu une première bonne connexion avec Cristiano Ronaldo. A l’Inter Milan, l’avenir d’Antonio Conte devrait se jouer aujourd’hui. Le coach nerazzurro doit rencontrer ses dirigeants dans la journée.