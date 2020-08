PSG – Mercato : le Barça ouvert au transfert de Messi, Doha est déjà sur le coup !

true

Alors que Lionel Messi (33 ans) ne ferait plus l’unanimité au sein du FC Barcelone, les dirigeants qataris du PSG ont commencé à faire les comptes pour le recruter au mercato.

Tout est à vendre ! Au FC Barcelone, on n’en est pas encore là mais la première tâche de Ronald Koeman sera de faire le grand ménage au sein du vestiaire. Parmi les joueurs qui semblent déjà condamnés à un départ, on trouve Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal. Lionel Messi ne fait pas partie des plans de vente de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas.

Et pour cause, l’attaquant argentin est la partie centrale de son projet en Catalogne. On peut se poser la question de savoir si cette logique est partagée par tous en interne. TV3, la télévision publique catalane, assure qu’au sein du FC Barcelone, certains dirigeants ne seraient pas contre un départ de « La Pulga ». Certains seraient mécontents de son comportement, et seraient prêts à lui faire ses adieux en cas de solution financière jugée satisfaisante pour les deux parties.

Le PSG veut faire jouer Messi avec Mbappé et Neymar !

L’information est à prendre avec des pincettes, mais elle va dans la droite lignée de celle lâchée par Francesc Aguilar : le PSG a déjà fait les comptes pour recruter Messi au mercato ! « Au Qatar, on étudie déjà la manière de financer l’arrivée de Lionel Messi au PSG sans choquer frontalement le fair-play financier de l’UEFA, explique le journaliste de Mundo Deportivo. Et le plus important, sans se détacher de Kylian Mbappé et Neymar, intouchables. »