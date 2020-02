PSG – Mercato : le feuilleton Cavani repart de plus belle !

true

La mère d’Edinson Cavani (32 ans) n’a pas digéré la dernière sortie du président de l’Atlético Madrid à l’égard de l’attaquant du PSG. Et de son agent de frère.

Le feuilleton Edinson Cavani n’est pas fini au PSG. Retenu par le club de la capitale au mercato, l’attaquant uruguayen (32 ans) n’a finalement pas signé à l’Atlético Madrid. Enrique Cerezo a laissé entendre que c’est le frère et agent de Cavani qui s’était montré trop gourmand et avait fait capoter l’opération.

Le président de l’Atlético en prend pour son grade

« Je trouve honteuse la situation de certains joueurs avec leurs agents et les membres de leur famille. Nous ne sommes pas là pour nous faire dévaliser », avait estimé le président des Colchoneros la semaine dernière. Ces propos ont fait bondir la la mère de Cavani. « Il n’est pas impossible qu’Edinson puisse rejoindre l’Atlético de Madrid cet été, tant que le président rectifie ce qu’il a dit, a-t-elle affirmé dans le journal madrilène AS. Nous ne comprenons pas pourquoi le président a dit une telle barbarie. C’était hors de propos. Cela faisait très mal, car il est absolument faux que Walter (frère et agent d’Edinson) ait demandé un bonus à la signature. Cet homme, ce qu’il aurait dû faire, c’est de dire à ses fans pourquoi Cavani n’est vraiment pas allé à l’Atlético. »

Cavani veut toujours jouer pour Simeone

Berta Gomez a poursuivi sa diatribe sans concession. « Mon fils a fait tout ce qu’il pouvait pour aller à l’Atlético. Il a mis la pression au PSG pour qu’il le laisse partir et ensuite il a transmis à son frère qu’il était disposé à baisser son salaire pour faciliter transfert à l’Atlético, a-t-elle ajouté. Edinson ne voulait pas que l’argent soit un problème. Si c’était pour l’argent, il serait allé à Manchester United, Chelsea ou l’Inter Miami (…) Le président doit demander pardon. Nous ne sommes pas méchants et tout peut être réparé si vous vous (l’Atlético) rétractez par rapport à ce que vous avez dit. Mon fils va avoir des offres, c’est incontestable mais il aimerait jouer sous les ordres d’El Cholo. »