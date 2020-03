PSG – Mercato : le Real Madrid a reçu un signe très encourageant pour Mbappé

true

La stratégie du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé est bien connue. « Nous n’allons pas nous précipiter pour Kylian Mbappé, le temps joue en notre faveur, avait expliqué ce proche du président Florentino Pérez lors de présentation de Ferland Mendy le 19 juin 2019. Nous allons suivre la même méthode que pour Eden Hazard, les choses se feront naturellement. » Pour l’instant, l’opération suit tranquillement son cours et le Real Madrid regarde avec attention ce qu’il se passe au PSG.

La dernière prestation lumineuse de Mbappé samedi face au Dijon FCO (4-0) a dû conforter Pérez et Zinédine Zidane dans leur choix de miser sur lui au mercato. Selon L’Équipe, sa relation de plus en plus ambiguë avec les supporters du PSG est considérée au Real Madrid comme un signe de désamour grandissant et donc un signal encourageant supplémentaire vers un transfert.

« Peut-être devrait-il être plus calculateur ? »

Samedi, pendant que ses partenaires allaient saluer les supporters après le succès contre Dijon (4-0), le champion du monde est ainsi rentré au vestiaire sans passer par la case célébration. « Il ne fait rien de calculé, tout est spontané là-dedans, confie un intime du vestiaire. Peut-être devrait-il être plus calculateur ? Tu ne vas pas gagner le cœur du public parce que tu t’appelles Mbappé ou Neymar, le Parc est exigeant. » Et les socios du Bernabeu attentifs.