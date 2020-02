PSG – Mercato : le Real Madrid ne perd pas une miette de la brouille Tuchel – Mbappé

true

Les frictions survenues samedi entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé pendant PSG – MHSC (5-0) sont suivies de très près du côté du Real Madrid.

Il faut croire que Kylian Mbappé aime trop que la lumière soit sur lui. L’attaquant du PSG n’a pas besoin de cela mais il fait tout pour être au centre des projecteurs même quand il n’y brille pas. Ce fut le cas samedi lors de sa sortie prématurée devant le MHSC (5-0), quand il a pesté auprès de Thomas Tuchel.

L’Équipe, dans son édition du jour, nous apprend que le champion du monde est revenu sur l’épisode de sa brouille avec Thomas Tuchel auprès de tout le groupe, hier, lors d’un échange au cours duquel le coach allemand a également pris la parole. Le Parisien ajoute que les deux hommes ont aussi retrouvé Leonardo pour évoquer cet incident au cours d’une réunion informelle. Dans un climat apaisé mais sans rien arranger pour autant. « Le directeur sportif devrait commenter publiquement bientôt mais les relations entre Tuchel et Mbappé restent fraîches et tendues. L’incompréhension entre eux persiste et grandit, même », glissent nos confrères.

Le Real Madrid attend son heure pour Mbappé

De l’autre côté des Pyrénées, le Real Madrid se gargarise de cet petit événement. Mundo Deportivo explique que les dirigeants du Real Madrid « ne perdent pas de vue tout ce qui se passe à Paris avec Mbappé et Tuchel. » Le journal catalan explique que Florentino Pérez « ne va pas se précipiter pour attendre que la situation soit propice afin d’envisager la signature de Mbappé. » Marca, ce lundi, fait carrément sa Une sur le sujet en laissant entendre que le PSG va imposer et que tout cela fait les affaires du Real Madrid…