PSG – Mercato : Leonardo laisse la porte grande ouverte au Barça pour Neymar

Le Signal Iduna Park affichera complet (21h) pour la rencontre tant attendue entre le Borussia Dortmund et le PSG. Depuis des semaines, les deux équipes se sont préparées en conséquence pour ce choc des 8es de finale de la Ligue des champions. Pour ce faire, Thomas Tuchel devrait aligner sa meilleure équipe en Allemagne, avec Neymar titulaire.

« Neymar va bien. Il va s’entraîner et il jouera, a expliqué le coach du PSG devant les médias. Ça change tout pour nous parce qu’il a la confiance, la qualité et la capacité pour être décisif. Ça change tout pour ses coéquipiers, ça change tout pour Kylian (Mbappé), ça change tout pour nous. Ça me donne beaucoup de confiance, ça donne confiance à toute l’équipe. S’il n’est pas là, il manque. On n’a pas d’autres joueurs avec une telle qualité. »

Le Barça attentif à la situation ?

Le message de Tuchel devrait aller droit au cœur de Neymar, qui a pu développer quelques doutes au sujet de sa situation ces derniers temps. Selon L’Équipe, le Brésilien s’est ainsi posé des questions quant à son traitement depuis le début du mois, lui qui est ménagé depuis le 1er février. Aussi, sa situation contractuelle pourrait le faire réfléchir. Le Parisien indique qu’aucune rencontre n’a eu lieu avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation. Sous contrat au PSG jusqu’en juin 2022, Neymar pourrait voir son avenir directement au parcours en Ligue des champions cette saison. Nul doute que le FC Barcelone y gardera un œil attentif.