PSG – Mercato : les dernières avancées du dossier Cavani

Le départ d’Edinson Cavani (32 ans) du PSG ne semble pas encore tout à fait ficelé. Le club de la capitale se montre de plus en plus gourmand pour son attaquant uruguayen.

Le PSG n’a jamais aut ant montré de signes d’affection à Edinson Cavani (32 ans). Depuis qu’il souhaite partir pour gagner du temps de jeu à l’Atlético Madrid, Leonardo fait tout son possible pour le retenir. Le début de méforme de Mauro Icardi a-t-elle accéléré ce processus ? Possible. Toujours est-il que le directeur sportif du PSG est conscient de l’urgence de la situation pour les Colchoneros et compte bien jouer avec les nerfs des dirigeants espagnols.

Le PSG de plus en plus gourmand pour Cavani

Ainsi, selon Le Parisien, Leonardo espère récolter 20 millions d’euros d’ici au vendredi 31 janvier à minuit ! Une sacrée somme pour un joueur de 32 ans en fin de contrat en juin prochain et pour qui le club espagnol n’entendrait pas miser plus de 18 M€ (bonus compris). D’autres pistes auraient d’ailleurs été activées par Andrea Berta pour se pas laisser Diego Simeone le bec dans l’eau. Du côté du clan Cavani, on commence à s’impatienter. Le mot est faible.

Une prochaine offre dans les 48 heures ?

Si le « Matador » veut tout simplement jouer et aurait reçu une proposition de l’Inter Miami de David Beckham, son ancien coéquipier au PSG, le clan uruguayen pense que le club de la capitale fait en fait son possible pour éviter de transférer le buteur dans un club qui pourrait croiser sa route en Ligue des champions. « Andrea Berta semble avoir de plus en plus conscience de cette situation, développe L’Équipe. Il réfléchit à d’autres pistes mais n’a pas encore abandonné l’idée de recruter Cavani, l’avant-centre dont rêve Simeone dès cet hiver. Une dernière offre espagnole pourrait ainsi tomber dans les prochaines quarante-huit heures. »