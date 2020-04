PSG – Mercato : Mbappé éloigné du Real Madrid par Cristiano Ronaldo ?

true

Dans son édition du jour, L’Équipe est revenu sur les coulisses du transfert colossal de Kylian Mbappé (21 ans) au PSG en provenance de l’AS Monaco au mercato d’été 2017.

Que ce temps semble loin. Et pourtant, il n’y a pas encore trois ans que le PSG avait réussi le tour de force monumental de se payer Neymar ainsi que Kylian Mbappé. Pour eux deux, le club de la capitale avait sorti près de 400 millions d’euros en un seul été, chose qui paraît impensable aujourd’hui.

C’est peut-être aussi pour cela que L’Équipe a choisi de mettre le transfert du champion du monde en pleine lumière ce vendredi. Le quotidien sportif raconte notamment que le Real Madrid était le mieux placé pour acheter Mbappé mais que la présence de Cristiano Ronaldo dans ses rangs a refroidi le buteur qui portait alors le maillot de l’AS Monaco.

Le Real Madrid a commis une erreur avec Mbappé

« Après son énorme seconde partie de saison à l’ASM, Kylian a l’embarras du choix pour son avenir : Manchester City, Arsenal, Liverpool ou encore le Real Madrid de Zinédine Zidane, qui l’appelle et lui dit qu’il aimerait le recruter, peut-on lire dans le quotidien sportif. Mais Zizou ne lui garantit pas une place de titulaire avec la présence de Gareth Bale, Karim Benzema et surtout Cristiano Ronaldo. Comme Mbappé veut jouer à tout prix, ces propos le freinent un peu. Cette erreur, le PSG ne la commettra pas. » On connaît la suite.