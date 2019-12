PSG, Stade Rennais – Mercato : Mbappé freine l’arrivée de Camavinga au Real Madrid

false

Le dossier Eduardo Camavinga (Stade Rennais), pris en main par le Real Madrid, passerait clairement derrière celui de Kylian Mbappé (PSG) dans l’esprit de Florentino Pérez.

Le Stade Rennais n’a aucune intention de laisser filer Eduardo Camavinga au mercato. « J’ai déjà dit qu’on espérait qu’il reste avec nous pendant dix ans. Est-ce que ce sera possible ? Je ne sais pas, sourit Olivier Létang ce mardi dans L’Équipe. Notre objectif est de le conserver. C’est un garçon extrêmement rare. J’ai eu la chance d’en connaître deux, des cas uniques, avec Kylian Mbappé. Peut-on les comparer ? Je n’aime pas ça. L’objectif aujourd’hui avec Eduardo, c’est qu’il performe. Le reste, on verra plus tard. »

Ce que ne sait peut-être pas le président du Stade Rennais, c’est que le destin de ses deux poulains sont étroitement liés… au Real Madrid. Selon Mundo Deportivo, Florentino Pérez est bel et bien intéressé par les profils de l’attaquant du PSG et du milieu du SRFC.

Pérez reste focalisé sur Mbappé en 2020

En revanche, SA priorité absolue reste Mbappé. Pas Camavinga, un dossier qui le fait ralentir par le coût imaginé pour le transfert du champion du monde mais aussi par la surpopulation d’intermédiaires gravitant autour du néo-Français.