PSG – Mercato : Messi drague Neymar, quand CR7 s’occupe de Mbappé ! 

true

Neymar et Kylian Mbappé seront-ils au PSG la saison prochaine ? L’opération séduction de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auprès d’eux a débuté avant le mercato.

Pour n’avoir pas tenu son rang mardi à Dortmund (1-2), le PSG s’est exposé à des secousses de toutes parts jusqu’au retour le 11 mars au Parc. Ces agitations ont déjà démarré, avec des rumeurs concernant des scissions entre Neymar, Thomas Tuchel et une partie du staff ou autres salariés.

Du côté du mercato, on est aussi servi. Mais il ne s’agit pas ici de rumeurs, mais d’appels du pied en règle. Lionel Messi a signé le premier en direction de Neymar, qu’il rêve de voir revenir au FC Barcelone. « Au niveau sportif, Ney est l’un des meilleurs au monde et j’adorerais qu’il revienne, a lancé Messi dans Mundo Deportivo. Il apportait une joie différente au vestiaire. Il a vraiment hâte de revenir, il a toujours montré qu’il était désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver. »

CR7 est vraiment fan de Mbappé

Pendant que Messi s’attelle à draguer Neymar, Cristiano Ronaldo s’est occupé du cas Kylian Mbappé. « Mbappé, c’est le futur, c’est le présent… C’est un joueur fantastique, il est très rapide. Et tu sais, c’est lui le futur », a ainsi lâché CR7 à un enfant lors d’une sortir pour son équipementier à la virgule.