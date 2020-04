PSG – Mercato : Messi perd une nouvelle cartouche pour Neymar

true

Désireux de recruter Neymar (PSG, 28 ans) au mercato, Lionel Messi (32 ans) ne pourra pas compter sur Samuel Umtiti comme monnaie d’échange au sein du FC Barcelone.

Même Quique Setién ne se fait pas d’illusions en pensant au mercato. Si Josep Maria Bartomeu a récemment rassuré sur les finances et les ambitions du FC Barcelone, son entraîneur n’est pas dupe pour autant.

« Nous parlons beaucoup de transferts mais je crois que la pandémie de coronavirus va conditionner beaucoup de choses. La situation des clubs sur le plan économique sera compliquée. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste avec Lautaro Martinez. J’aime les grands joueurs, mais je ne me fais aucune illusion avec qui que ce soit, a glissé Setién sur Onda Cero dimanche soir. Concernant Neymar, je crois que c’est compliqué. Je crois qu’économiquement, c’est compliqué d’accéder à ce genre de joueurs. »

Le coach du Barça ne croit pas si bien dire pour Neymar (28 ans). Alors que Leonardo travaillerait en coulisses pour prolonger et augmenter le prodige brésilien, le PSG n’acceptera pas de monnaie d’échange cet été. Pas plus d’ailleurs que l’été dernier. L’idée par exemple d’inclure Samuel Umtiti, qui a germé dans l’esprit des dirigeants blaugrana, tombe donc déjà à l’eau d’autant que l’intéressé ne veut pas quitter le Barça ! « Le Français se plaît à Barcelone et l’arrivée de Setién lui a redonné du poids, explique SPORT ce lundi. Umtiti est aussi conscient que le club écoute les offres pour lui et s’est mis en quête d’un quatrième défenseur central. »