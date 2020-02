PSG – Mercato : Messi, priorité en cas de départ de Mbappé au Real Madrid ?

true

La brouille entre Éric Abidal et Lionel Messi n’est pas passée inaperçue au FC Barcelone. La crise qui agite actuellement les Blaugrana peut-elle pousser la star argentine à quitter le club et la ville qui l’ont accueilli il y a bientôt 20 ans ?

City à l’affût, au cas où

Si son contrat expire en 2021, une clause lui permet en tout cas de le faire, à condition d’en informer son club avant le mois de mai. Les discussions autour d’une neuvième prolongation n’ont pas encore été entamées entre le club et son entourage. Josep Guardiola a écarté l’idée de recruter son ancien protégé à Manchester City. « C’est un joueur du Barça et il va le rester, c’est mon souhait, a déclaré hier l’entraîneur citizen. Je pense qu’il va terminer sa carrière là-bas. » Par l’intermédiaire de Txiki Begiristain, L’Équipe assure que le club anglais reste tout de même à l’affût, au cas où.

Le PSG peut toujours s’offrir Messi

Le quotidien sportif précise ensuite que le PSG reste un club qui reste aux aguets pour Messi (32 ans). Le club de la capitale le sera d’autant plus si Kylian Mbappé (21 ans) venait à lui faire faux bond au mercato estival. Les dirigeants qataris ont encore largement les moyens de payer « La Pulga ». « Un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été relancerait sans doute aussi l’intérêt du PSG, expliquent nos confrères. Il aurait la latitude financière pour l’attirer et lui permettre de retrouver Neymar, dont il est resté proche et à qui il aimerait être associé à nouveau d’ici à la fin de sa carrière. »