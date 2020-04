PSG – Mercato : Messi, seul espoir de Neymar pour un retour au Barça ?

true

Frappé par une réduction salariale, le vestiaire du FC Barcelone pourrait-il accepter de voir le club catalan se dépouiller pour arracher Neymar au PSG ?

La presse catalane ne titre pas sur Neymar ce lundi. Étrangement, nos confrères font front commun dans la discrétion devant les révélations de L’Équipe concernant le futur de Neymar. Le crack brésilien du PSG est-il vraiment prêt à revenir au FC Barcelone au mercato ?

« On n’a jamais parlé de ça. Pour l’heure, notre seule préoccupation est le coronavirus, assure son entourage dans le quotidien sportif. On pense que l’été sera calme. Vraiment, on ne parle pas de ça en ce moment. Ni d’une prolongation à Paris d’ailleurs. » La situation économique actuelle du Barça, qui impose une baisse de salaire à son effectif, serait alors un obstacle d’autant plus conséquent que la crise sanitaire s’étirerait dans le temps, ajoute-t-on dans le clan brésilien.

Voici la une du journal L’Équipe ce lundi 6 avril. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/SohUQ8BGTm — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 5, 2020

Cet argument pourrait être vite balayé par Lionel Messi en personne. « Le mois d’août, ce n’est pas demain… D’ici là, tout le monde aura oublié, est persuadé un habitué du club blaugrana. Il suffit que Messi dise qu’il veut Neymar pour que la pilule passe sans problème. » Neymar, qui entre dans sa quatrième année de contrat au PSG sans jamais avoir prolongé entre temps, sait aussi qu’il est en droit de résilier unilatéralement. L’indemnité à régler, calculée en fonction du nombre d’années restant (en l’occurrence, deux) ainsi que des divers « frais et dépenses payés » par Paris, se situerait tout de même aux alentours de 180 M€.