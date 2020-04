PSG – Mercato : Neymar au Real Madrid avant Mbappé ?

true

L’agent Wagner Ribeiro l’assure : le président du Real Madrid Florentino Pérez rêve toujours de recruter Neymar (PSG, 28 ans).

Javier Tebas n’a pas donné de très bonnes nouvelles aux supporters du FC Barcelone. Le président de LaLiga a l’air persuadé que le club catalan sera incapable de payer les transferts de Neymar et Lautaro Martinez au mercato.

« Il n’est pas vrai que le Barça négocie le recrutement de top-joueurs cet été, affirme le célèbre pourfendeur du PSG dans le quotidien espagnol AS. Les dirigeants sont plus soucieux de la reprise du championnat que du recrutement. Il y aura des échanges de joueurs, mais aucun club en Europe ne travaille sur un tel mercato à l’heure actuelle. Ils sont plus soucieux de terminer la saison et des dommages qui en découleront. Tout est arrêté pour le mercato, et Neymar et Lautaro Martinez inclus. Ces rumeurs me surprennent, le Barça n’est pas sur ces dossiers. »

« Neymar coûte aujourd’hui 164 millions d’euros »

Si le Barça ne serait donc pas placé sur ces dossiers, le Real Madrid le serait-il en toute discrétion ? Intéressé par l’attaquant argentin de l’Inter Milan, la Maison Blanche serait aussi toujours éprise du Brésilien du PSG ! « Je suis allé à Madrid (pour parler de Neymar, NDLR) plusieurs fois par le passé, parce que le rêve de Florentino Pérez était de recruter Neymar. En mai dernier, j’étais avec lui aussi, dans son bureau, il m’a dit qu’il avait toujours ce rêve de le recruter, a lancé sur ESPN Wagner Ribeiro, agent brésilien proche du clan Neymar. Il coûte aujourd’hui 164 millions d’euros. C’est un prix qui n’existait pas il y a un an. »