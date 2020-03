PSG – Mercato : Neymar plutôt que Martinez pour Messi au Barça ? 

true

Rivaldo estime que le FC Barcelone a plus besoin des services de Neymar (PSG 28 ans) que de ceux de Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans) la saison prochaine.

À quoi ressemblera l’avenir de Neymar ? Confiné au Brésil en compagnie de ses proches, l’attaquant du PSG (28 ans) ne dirait pas non à un retour au FC Barcelone la saison prochaine. Le crack du PSG, en privé, ne cacherait même plus ses intentions.

« Un ami personnel de Neymar, qui vit à Paris et maintient un lien régulier avec lui, m’a confirmé qu’il a décidé de quitter le PSG à la fin de la saison, explique le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar. Son, déjà connue, est de signer au Barça, mais cela pourrait aussi être un autre grand club (…) En ce moment, il poursuit son confinement très particulier au Brésil, laissant entendre un futur transfert au Barça. Il pense uniquement à porter de nouveau le maillot blaugrana. Cela donne des frissons. »

Rivaldo fait partie de ceux qui frissonnent déjà devant l’éventualité de revoir son compatriote rejouer au Barça. Bien plus que celle de voir débarquer Lautaro Martinez aux côtés de Lionel Messi. « Lautaro (Martinez) ne serait pas une solution pour le présent. Neymar serait toujours ma priorité pour renforcer Barcelone, estime la légende brésilienne dans Mundo Deportivo. Lautaro n’a que 22 ans et doit encore progresser et gagner en expérience. Le Barça doit se concentrer sur le rapatriement de Neymar pour reformer l’attaque démentielle qu’il avait. Le Barça devrait faire un effort financier pour Neymar. Le PSG semble prêt à accepter des offres réalistes. Un transfert comme celui-ci ne serait pas risqué. »