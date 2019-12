PSG – Mercato : offre, salaire, timing… le Real Madrid se lance pour Mbappé !

true

Les dirigeants du PSG se sont mis en tête de prolonger Kylian Mbappé (21 ans), dans le but d’éloigner le Real Madrid en 2020. Une offre merengue va pourtant tomber.

Kylian Mbappé a terminé l’année 2019 en trombe. Après avoir traversé une période un peu grise à la rentrée en septembre, l’attaquant du PSG a profité à plein de la nouvelle organisation en 4-4-2 pour briller par le but et la passe. Avec son champion du monde au top, le PSG a même réussi à faire taire les critiques naissantes sur le manque de fonds du jeu prôné par Thomas Tuchel.

#PSG are working to renewing Kylian #Mbappè. Leonardo has offered 5-years contract with a wages of €32M a year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2019

Les dirigeants qataris sont bien conscients de détenir une perle en la personne de Mbappé et travaillent déjà à sa fidélisation. Leonardo devrait ainsi proposer un contrat de cinq ans et un salaire de 36 millions net par an pour le convaincre de rester à Paris au-delà de 2022. Le Real Madrid se prépare déjà à contre-attaquer. Selon ABC, Mbappé est désireux de garder une porte de sortie à plus brève échéance et utilise les services de l’avocate Delphine Verheyden avec pour perspective de s’engager au Real Madrid.

Le Real Madrid moins dépensier que le PSG

Le club espagnol refuserait néanmoins de lui verser 36 M€ par an afin de conserver une homogénéité dans le vestiaire. Ce serait 25M€ par an maximum. Toujours selon ABC, la Casa Blanca prépare une première offre de 230M€ pour recruter Mbappé. Si le PSG refuse, il s’agira alors d’attendre l’été 2021. Sans prolongation de contrat, le PSG serait alors contraint de négocier à la baisse la transaction.