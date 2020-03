PSG – Mercato : Silva déjà prêt à faire faux bond à Messi ? 

true

L’information a pu surprendre cette semaine. Mercredi, Mundo Deportivo a affirmé que Thiago Silva rêvait d’une fin de carrière au FC Barcelone pour avoir le privilège de pouvoir évoluer aux côtés de Lionel Messi, qu’il considère comme le meilleur joueur de tous les temps.

Avant de penser à cette hypothèse, le capitaine du PSG a très envie de bien figurer dans son club de cœur. Aussi, il ferait tout son possible pour faire partie du onze de départ contre le Borussia Dortmund mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions pour faire taire les sceptiques.

Silva veut montrer de quel bois il se chauffe au PSG

« L’ex-Milanais, en fin de contrat avec le PSG en juin, espère toujours une prolongation après huit saisons à Paris, relève L’Équipe dans son édition du jour. Silva veut relever ce pari comme pour montrer aussi sa force de caractère. Et envoyer sans doute un signe d’engagement total à Leonardo et à sa direction à l’heure où les médias espagnols parlent de plus de lui en Liga. »

Faire partie de la prochaine équipe de départ et bien figurer dans un tel grand rendez-vous serait vu comme une obsession dans l’esprit de Silva. N’en déplaise à Messi et consorts.