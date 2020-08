PSG – Mercato : Tuchel ouvre la porte à Messi et met la pression sur Leonardo

true

Après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), Thomas Tuchel a évoqué le mercato. Notamment Lionel Messi (FC Barcelone, 33 ans).

Le PSG ne sera donc pas le deuxième club français à soulever la Ligue des champions. Vingt-sept ans après l’OM, le club de la capitale a échoué dans sa tentative contre le Bayern Munich en finale (0-1) et peut nourrir quelques regrets.

Thomas Tuchel préfère se tourner vers l’avenir et évoque déjà le recrutement au mercato. Avec une petite pensée amusée pour Lionel Messi, en proie au doute du côté du FC Barcelone. « Messi? (rires) Il est tout à fait le bienvenu, plaisante l’entraîneur du PSG sur RMC Sport. On a perdu Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi pour cette fin de campagne européenne. Et nous perdons Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting. Beaucoup de joueurs. »

Tuchel veut un Bayern bis au Mercato

« Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs… si l’on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu’on utilise ce marché des transferts. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l’épidémie de coronavirus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. Messi ? (rires) On a décidé de ne pas parler de transferts ici. Dans les prochains jours, on a beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l’équipe. Et je pense que Messi finira sa carrière à Barcelone. »