PSG – Mercato : un ancien gardien du Barça pousse Areola vers la sortie

Selon L’Équipe, André Onana (Ajax, 24 ans) serait partant pour le PSG la saison prochaine. Ce qui pourrait pousser Alphonse Areola au départ au mercato estival.

Le prêt d’Alphonse Areola est une réussite plutôt sobre au Real Madrid. Le gardien du PSG fait le travail quand Zinédine Zidane fait appel à lui mais il n’a pas réussi à piquer la place de Thibaut Courtois au rang de numéro 1. Son prêt en Espagne sera donc très certainement sans suite et un retour dans le club de la capitale peut d’ores et déjà s’organiser.

À moins qu’André Onana (24 ans) change la donne. L’Équipe assure dans son édition du jour que le gardien camerounais de l’Ajax Amsterdam dispose d’un bon de sortie cet été et serait tenté par une signature au PSG. Intéressé l’été dernier, Leonardo le serait toujours à l’heure actuelle et pourrait demander à Areola de se pousser pour faire de la place à Onana.

Areola à la relance en Angleterre ?

Le champion du monde pourrait trouver refuge en Angleterre, à Londres plus précisément où il disposerait de quelques touches et où sa compagne se plaît bien. Onana, de son côté, pourrait coûter 30 millions d’euros au PSG mais il ne serait pas contre l’idée d’arriver dans le costume de doublure à Keylor Navas. À noter enfin que Chelsea, Tottenham et le FC Barcelone sont également sur les rangs.