PSG – Mercato : un coéquipier de Messi freine le retour de Neymar au Barça

Si le FC Barcelone entendait se servir de Philippe Coutinho (27 ans) pour faciliter l’opération Neymar avec le PSG, il n’a aucune envie de signer dans le club de la capitale.

Le FC Barcelone est finalement passé au chômage partiel et en a fait l’annonce jeudi soir. « Il s’agit d’une réduction de la durée de travail et de la réduction proportionnelle des rémunérations prévues dans les contrats respectifs, peut-on lire dans un communiqué. Ce sont des mesures que le club souhaite appliquer en suivant scrupuleusement la réglementation formelle du travail, selon les critères de proportionnalité, et surtout d’équité, et avec pour seul objectif la reprise de l’activité du club dans les meilleurs délais. »

Une activité du Barça pourrait passer par le mercato estival. On le sait, le club catalan envisage de faire revenir Neymar cet été. L’attaquant brésilien (28 ans) serait partant mais l’opération ne sera pas simple puisque sa cote est encore très élevée sur le marché. Pour tenter de réduire son coût, le FC Barcelone aurait l’intention d’inclure des joueurs en échange, comme il a essayé de le faire en 2019.

Philippe Coutinho (27 ans) fait partie de la liste mais il n’aurait aucune envie de signer au PSG ! Mundo Deportivo, dans son édition du jour, explique en effet que l’international brésilien préfère revenir en Angleterre plutôt que d’imaginer un avenir à Paris ou même à l’Inter Milan. Il faudra donc passer par un autre joueur blaugrana pour faciliter l’opération Neymar.