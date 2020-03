PSG – Mercato : un gros dossier décoincé par le Real Madrid ?

true

Les dirigeants du PSG aimeraient bien être rapidement fixés sur l’avenir d’Alphonse Areola (27 ans), prêté cette saison au Real Madrid.

Le Real Madrid travaille dur même en temps de crise. Cette semaine, le club espagnol a par exemple prêté le stade Santiago-Bernabeu pour héberger des victimes du coronavirus. En parallèle, il faut aussi pévoir une sortie de crise et un retour à la normale ces prochaines semaines. Tout le monde a cet espoir. C’est ainsi que le mercato pourrait être rallongé jusqu’au 31 décembre prochain.

La FIFA travaillerait déjà en ce sens afin de combler les pertes financières des clubs en transferts juteux. D’après Marca, cela pourrait être le cas d’Alphonse Areola. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le champion du monde est censé voir son prêt au Real Madrid s’achever le 30 juin prochain.

Si comme pour les autres joueurs en fin d’engagement il devrait être un mois de plus sous son maillot actuel, la question de la suite va rapidement se poser. Désormais, la Maison Blanche doit décider d’acheter ou non le portier du PSG en prêt sans option d’achat pour en faire durablement un numéro 2 ou miser sur Andriy Lunin (Real Oviedo). « Ce qui semblait être évident avec la promesse pour l’avenir que représentait l’Ukrainien ne l’est plus autant », écrit le journal madrilène.