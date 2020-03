PSG – Mercato : la liste des joueurs du Barça pour offrir Neymar à Messi

true

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus n’empêche pas le FC Barcelone de réfléchir à toutes les options pour ramener Neymar (PSG, 28 ans) à Lionel Messi.

La France est à l’arrêt. En raison du confinement imposé par l’État pour endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus, le pays tout entier a appuyé sur le bouton pause pour la santé de tous. Le football n’échappe pas à la règle, et tout ce qui concerne les avancées des transferts pourraient en découler. En Espagne, il ne fait même déjà aucun doute que les valeurs des joueurs les plus chers du monde vont automatiquement descendre en flèche puisque les clubs n’auront plus les ressources suffisantes pour aller au-delà d’un certain seuil. Ce plafond s’élèverait d’ailleurs à 100 millions d’euros.

« Il va y avoir une contraction du luxe et de l’exubérance économique, a expliqué lundi l’économiste Gay de Liébana à Mundo Deportivo. Les clubs sont aussi des entreprises de grande consommation qui seront affectées par la crise actuelle. Un nouvel ordre va se mettre en place, avec une cure d’austérité évidente. » Pour illustrer ses propos, le journal catalan évoque en premier lieu Neymar et Kylian Mbappé, stars du PSG dont les transferts ont déjà allègrement dépassé la barre symbolique des 100 M€.

Même devant ce cas de figure déflationniste, le FC Barcelone n’aurait pas les moyens de faire revenir l’attaquant brésilien au bercail. Puisque le club catalan veut aussi recruter Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans), L’Équipe estime en effet que le Barça tentera de négocier avec les clubs concernés un prêt avec option d’achat obligatoire ou un échange. On a déjà vu que cette stratégie était vouée à l’échec l’été dernier… avec ce même Neymar. D’après MD, le Barça veut pourtant retenter le coup avec une première liste de joueurs à inclure dans l’opération : Marc-André ter Stegen (si sa prolongation capote), Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann.