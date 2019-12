PSG – Mercato : Wanda Nara éloigne Icardi de la Juve de Cristiano Ronaldo

Wanda Nara, la compagne de Mauro Icardi (26 ans), ne voit pas l’attaquant du PSG rejoindre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo au mercato d’été en 2020.

L’option d’achat de Mauro Icardi n’expire pas en janvier 2020. Et pourtant, son cas agite le PSG depuis le début de la semaine. Mardi, Leonardo s’est en effet exprimé sur son avenir dans les colonnes du Corriere dello Sport, affirmant qu’il était encore trop tôt pour évoquer un achat définitif à l’Inter Milan, à qui il faudra lâcher 70 millions d’euros dans ce cas de figure.

#WandaNara fa chiarezza sul futuro di #Icardi: « Mauro non andrà alla #Juventus l’anno prossimo, ha scelto il #Psg in estate per non tradire l’#Inter. Chi l’ha cacciato? Non lo so, ma è andato in un club più importante. A Parigi è felice. #Raiola? Mi ha scritto tante volte…”

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 17, 2019